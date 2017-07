400 SHARES Share Tweet

Join Minnie and Daisy as They Run Their Own Temp Agency

Helping Friends and Neighbors!

MINNIE’S HAPPY HELPERS

Bring Home the Adventures on Disney DVD July 25th

Includes a FREE Exclusive Customizable Happy Helpers Chart!

Cuando Minnie y Daisy no están correteando por Hot Dog Hills, ayudan a sus amigos con empleos divertidos y singulares como las Happy Helpers. ¡Y ninguna tarea es demasiado grande o pequeña para ellas! Con un veloz giro de su ruleta del estilo, las Happy Helpers están listas para cualquier cosa que se les ponga en el camino. Ya sea que cuiden de un huevo cuyo cascarón está a punto de romperse, planifiquen la fiesta hawaiana perfecta para un cliente o arreglen el Big Ben de Londres justo a tiempo para la hora del té, Minnie y Daisy están listas para esforzarse al máximo, ¡con una canción y una sonrisa!