250 SHARES Share Tweet

In The Equalizer, Denzel Washington plays McCall, a former black ops commando who has faked his death to live a quiet life in Boston. When he comes out of his self-imposed retirement to rescue a young girl, Teri (Chloë Grace Moretz), he finds himself face to face with ultra-violent Russian gangsters. As he serves vengeance against those who brutalize the helpless, McCall’s desire for justice is reawakened. If someone has a problem, the odds are stacked against them, and they have nowhere else to turn, McCall will help. He is The Equalizer.

Check out the new trailer below!

En The Equalizer, Denzel Washington interpreta a McCall, un ex oficial de operaciones especiales del ejército que falsificó su propia muerte para vivir una vida tranquila en Boston. Cuando sale de su retiro elegido para rescatar a una jovencita, Teri (Chloë Grace Moretz), se enfrenta cara a cara con mafiosos rusos sumamente violentos. A medida que comienza a vengarse de aquellos que azotan con crueldad a los que no pueden defenderse, la sed de justicia de McCall vuelve a despertarse. Si alguien tiene problemas, todas las posibilidades están en su contra y no tiene adonde recurrir, McCall los ayudará. Él es The Equalizer.

250 SHARES Share Tweet