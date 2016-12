Spanish Synopsis:

Una familia acosada por fantasmas lucha por descubrir un secreto aterrador que la vincula peligrosamente con el mundo de los espíritus en Insidious: Chapter 2, la última y espeluznante película de terror del director James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) y el guionista Leigh Whannell (Saw, Insidious). Producida por Jason Blum (Paranormal Activity, Insidious), la secuela vuelve a reunir al elenco de la primera película: Patrick Wilson (Hard Candy, Watchmen, Little Children), Rose Byrne (X-Men: First Class, Bridesmaids, 28 Weeks Later), Barbara Hershey (Black Swan, The Portrait of a Lady), Lin Shaye (There’s Something About Mary, Dumb & Dumber), Leigh Whannell (Saw), Angus Sampson (Mad Max: Fury Road) y Ty Simpkins (Iron Man 3).

FilmDistrict y Blumhouse Productions presentan Insidious: Chapter 2, película dirigida por James Wan, director de Saw, Dead Silence y The Conjuring. El guion es de Leigh Whannell (Insidious, Saw), y está basado en un argumento creado por Wan y Whannell. El productor es Jason Blum (Insidious, Paranormal Activity, Sinister, The Grudge). Los productores ejecutivos son Brian Kavanaugh-Jones (Insidious, Sinister) y Oren Peli (Insidious, Paranormal Activity).

El equipo de producción de la película incluye al director de fotografía John Leonetti (Insidious, Scorpion King), la directora de arte Jennifer Spence (Paranormal Activity 2, 3 y 4), la diseñadora de vestuario Kristin M. Burke (Insidious, The Conjuring), el compositor Joseph Bishara (Insidious, Dark Skies, The Conjuring) y el editor Kirk M. Morri (Insidious, The Conjuring).

English Synopsis:

A haunted family struggles to uncover a terrifying secret that has left them dangerously connected to the spirit world in Insidious: Chapter 2, the latest nerve-twisting horror thriller from director James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) and screenwriter Leigh Whannell (Saw, Insidious). Produced by Jason Blum (Paranormal Activity, Insidious), the sequel reteams the cast of the first film, including Patrick Wilson (Hard Candy, Watchmen, Little Children), Rose Byrne (X-Men: First Class, Bridesmaids, 28 Weeks Later), Barbara Hershey (Black Swan, The Portrait of a Lady), Lin Shaye (There’s Something About Mary, Dumb & Dumber) Leigh Whannell (Saw), Angus Sampson (Mad Max: Fury Road) and Ty Simpkins (Iron Man 3).

FilmDistrict and Blumhouse Productions’ Insidious: Chapter 2 is directed by James Wan, director of Saw, Dead Silence and The Conjuring. The screenplay is by Leigh Whannell (Insidious, Saw) based on a story by Wan and Whannell. Producer is Jason Blum (Insidious, Paranormal Activity, Sinister, The Grudge). Executive producers are Brian Kavanaugh-Jones (Insidious, Sinister) and Oren Peli (Insidious, Paranormal Activity).

The filmmaking team includes director of photography John Leonetti (Insidious, Scorpion King), production designer Jennifer Spence (Paranormal Activity 2, 3 & 4), costume designer Kristin M. Burke (Insidious, The Conjuring), composer Joseph Bishara (Insidious, Dark Skies, The Conjuring) and editor Kirk M. Morri (Insidious, The Conjuring).